Milan-Napoli | l’arrivo del pullman dei rossoneri tra due ali di tifosi | le immagini prima della partita di Champions League

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Benfica, stasera è il momento del 'derby' italiano tranei quarti di finale di Champions League. Il primo atto della sfida tra gli uomini di Pioli e Spalletti si gioca allo stadio San Siro, con le due squadre in campo dalle 21 per ...Alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League tra. Ecco l'arrivo dei due pullman a San ...Commenta per primo A San Siro è già primo round dei quarti di finale di Champions League tra. Pioli e Spalletti però devono gestire un'ulteriore grana: quella dei diffidati . Sono ben 4 i giocatori delche, con un giallo, salterebbero il ritorno al Maradona. Tre invece ...

Milano, 12 aprile 2023 – Serata magica a San Siro, dove il Milan ospita il Napoli per il primo round dei quarti di finale di Champions League. Pioli conferma gli stessi 11 scesi in campo nel 4-0 ...Dopo la sfida che ha vista impegnata l’Inter contro il Benfica, è tempo del derby italiano tra Milan e Napoli per i quarti di Champions League Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita. Per l’andata ...