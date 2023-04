Milan-Napoli, la coreografia del Meazza: mani che stringono Pulcinella (FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una grande coreografia per un grande match: è ciò che hanno preparato i tifosi del Milan per la gara contro il Napoli, nella gara valevole come andata dei quarti di finale di Champions League. Sugli spalti del Meazza sono comparse due mani rossonere, provano a stringere e ad “agguantare” Pulcinella, classica maschera napoletana. The devil chokes Pulcinella OUR FATE… IN OUR HANDS pic.twitter.com/dIHsh9SwUR — Patrick Kendrick (@patrickendrick) April 12, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una grandeper un grande match: è ciò che hanno preparato i tifosi delper la gara contro il, nella gara valevole come andata dei quarti di finale di Champions League. Sugli spalti delsono comparse duerossonere, provano a stringere e ad “agguantare”, classica maschera napoletana. The devil chokesOUR FATE… IN OUR HANDS pic.twitter.com/dIHsh9SwUR — Patrick Kendrick (@patrickendrick) April 12, 2023 SportFace.

