Milan-Napoli: la buona stella di Pioli è tornata a brillare, ma Spalletti andrà in semifinale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Se aver pescato il Milan al sorteggio di Nyon è stato un vantaggio per il Napoli, è difficile dire altrettanto a poche ore dalla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Se aver pescato ilal sorteggio di Nyon è stato un vantaggio per il, è difficile dire altrettanto a poche ore dalla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - FBiasin : “E quindi l’Inter gioca in Portogallo” “Sì” “E domani c’è Milan-Napoli” “Sì” “Eh ma non è giusto” “In che senso” “L… - Dalla_SerieA : Milan-Napoli, il made in Italy che piace - - dacc_5 : RT @Rnaples7: Mercoledì, San Siro, minuti finali. Il Napoli privo di Simeone, Osimhen e Raspadori spinge in avanti contro un Milan stanco,… -