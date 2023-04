Milan-Napoli, Kim perde la testa: ammonito, era diffidato e salta il ritorno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Altra mazzata clamorosa per il Napoli contro il Milan, con il difensore partenopeo Kim Minjae che perde la testa nei confronti dell’arbitro e pur sapendo di essere diffidato viene ammonito per proteste dopo un fallo dubbio ma comunque non inventato. Dunque ecco che al ritorno Spalletti perde non solo l’espulso Zambo Anguissa, ma anche il forte difensore coreano che non ci sarà al Maradona. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Altra mazzata clamorosa per ilcontro il, con il difensore partenopeo Kim Minjae chelanei confronti dell’arbitro e pur sapendo di esserevieneper proteste dopo un fallo dubbio ma comunque non inventato. Dunque ecco che alSpallettinon solo l’espulso Zambo Anguissa, ma anche il forte difensore coreano che non ci sarà al Maradona. SportFace.

