Milan-Napoli, Jankulovski: «Non conta la distanza in campionato» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di Marek Jankulovski, ex calciatore del Milan, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli Marek Jankulovski ha parlato a Rai Radio 1 Sport della sfida tra Milan e Napoli. LE PAROLE – «Stasera non contano i 22 punti di distanza in campionato, oggi c’è la Champions, è un’altra cosa. Non vedo l’ora di vedere questa grande partita. Lo 0-4 un pochino può pesare, ma quella sera è stata già cancellata sia dai giocatori del Napoli che da quelli del Milan. Oggi si parte dallo zero a zero, sarà una gara diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di Marek, ex calciatore del, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro ilMarekha parlato a Rai Radio 1 Sport della sfida tra. LE PAROLE – «Stasera nonno i 22 punti diin, oggi c’è la Champions, è un’altra cosa. Non vedo l’ora di vedere questa grande partita. Lo 0-4 un pochino può pesare, ma quella sera è stata già cancellata sia dai giocatori delche da quelli del. Oggi si parte dallo zero a zero, sarà una gara diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

