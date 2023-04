Milan-Napoli, Jankulovski: “In Champions i 22 punti di gap in campionato non contano” (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attesa sta per finire, questa sera Milan e Napoli si ritroveranno di fronte al Giuseppe Meazza di San Siro per giocare la gara di andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. A proposito di questa gara il doppio ex Marek Jankulovski ha espresso il proprio pensiero durante la trasmissione ‘Palla al Centro’ in onda su Rai Radio 1 Sport: “Stasera non contano i 22 punti di distanza in campionato, oggi c’è la Champions, è un’altra cosa. Non vedo l’ora di vedere questa grande partita. Lo 0-4 un pochino può pesare, ma quella sera è stata già cancellata sia dai giocatori del Napoli che da quelli del Milan. Oggi si parte dallo zero a zero, sarà una gara diversa”. “Il Napoli sarà più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attesa sta per finire, questa serasi ritroveranno di fronte al Giuseppe Meazza di San Siro per giocare la gara di andata dei quarti di finale diLeague 2022/2023. A proposito di questa gara il doppio ex Marekha espresso il proprio pensiero durante la trasmissione ‘Palla al Centro’ in onda su Rai Radio 1 Sport: “Stasera noni 22di distanza in, oggi c’è la, è un’altra cosa. Non vedo l’ora di vedere questa grande partita. Lo 0-4 un pochino può pesare, ma quella sera è stata già cancellata sia dai giocatori delche da quelli del. Oggi si parte dallo zero a zero, sarà una gara diversa”. “Ilsarà più ...

