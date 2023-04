Milan-Napoli inizia e la Curva Sud rossonera canta contro De Laurentiis (Di mercoledì 12 aprile 2023) Finalmente l’attesa è finita: la sfida che tutta Italia aspettava, Milan-Napoli, è iniziata. Questa partita rappresenta un esordio assoluto per i partenopei in questa fase della competizione, e nessuno dell’ambiente ha alcuna intenzione di smettere di sognare. Dopo pochissimi minuti di partita, i tifosi rossoneri hanno dato seguito ai cori offensivi sfociati nel pre partita, prendendo di mira il presidente Aurelio De Laurentiis. Anche nella gara contro l’Empoli in Curva Sud sono stati esposti striscioni sospetti. Di seguito quanto accaduto. Ancora insulti da parte della tifoseria rossonera: ” De Laurentiis figlio di p…” Nei primi minuti del big match di Champions League Milan-Napoli, i tifosi rossoneri hanno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Finalmente l’attesa è finita: la sfida che tutta Italia aspettava,, èta. Questa partita rappresenta un esordio assoluto per i partenopei in questa fase della competizione, e nessuno dell’ambiente ha alcuna intenzione di smettere di sognare. Dopo pochissimi minuti di partita, i tifosi rossoneri hanno dato seguito ai cori offensivi sfociati nel pre partita, prendendo di mira il presidente Aurelio De. Anche nella garal’Empoli inSud sono stati esposti striscioni sospetti. Di seguito quanto accaduto. Ancora insulti da parte della tifoseria: ” Defiglio di p…” Nei primi minuti del big match di Champions League, i tifosi rossoneri hanno ...

Champions: Milan - Napoli 0 - 0 Per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League: Milan - Napoli 0 - 0 DIRETTA "Il rinnovo di Leao La fiducia cresce, ma oggi non è l'argomento giusto". Queste le parole usate dal direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, pochi minuti prima del fischio d'inizio dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.