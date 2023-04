Milan-Napoli, incredibile errore Kvaratskhelia a porta vuota: Krunic salva dopo il disastro (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) incredibile occasione dopo un minuto in Milan-Napoli con Kvaratskhelia che calcia a porta vuota da un metro ma trova la murata clamorosa di Krunic che salva i suoi dopo un immane disastro da parte della difesa rossonera, prima con Maignan, quindi con la follia dello stesso centrocampista bosniaco che regala di fatto l’occasione per poi salvare. In alto ecco il VIDEO dell’occasione da gol degli azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023)occasioneun minuto inconche calcia ada un metro ma trova la murata clamorosa dichei suoiun immaneda parte della difesa rossonera, prima con Maignan, quindi con la follia dello stesso centrocampista bosniaco che regala di fatto l’occasione per poire. In alto ecco ildell’occasione da gol degli azzurri. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sole24ore : Milan(o)-Napoli: due città, due squadre di calcio, due economie - Roberta03830719 : Dove cazzo sta il Milan che ha fatto il culo al Napoli al maradonaaaaa? #MilanNapoli - Fraccio : RT @AIexDeI: 7 tiri a 0 per il Napoli in 14 minuti, e quella sgradevole sensazione che il Milan riuscirà cmq a portarla a casa... -