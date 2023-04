Milan-Napoli, il dubbio di Spalletti: se Raspadori non ce la fa lo sostituisce così (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan-Napoli, Giacomo Raspadori è il grande dubbio di Spalletti per il match di Champions: ecco come può sostituirlo Come scrive il Corriere della Sera, il Napoli non sa ancora se potrà contare su Giacomo Raspadori dall’inizio contro il Milan. In caso di forfait dell’attaccante, Spalletti avrebbe due idee per sostituirlo. La prima è quella di accentrare Lozano, in un tridente con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. La seconda, invece, è quella di adattare Elman nell’insolito ruolo di falso nueve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023), Giacomoè il grandediper il match di Champions: ecco come può sostituirlo Come scrive il Corriere della Sera, ilnon sa ancora se potrà contare su Giacomodall’inizio contro il. In caso di forfait dell’attaccante,avrebbe due idee per sostituirlo. La prima è quella di accentrare Lozano, in un tridente con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. La seconda, invece, è quella di adattare Elman nell’insolito ruolo di falso nueve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

