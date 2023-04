Milan-Napoli, i convocati di Pioli: tutti a disposizione, torna anche Kalulu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan in vista della sfida di questa sera contro il Napoli per l’andata dei quarti di Champions League. Nessuna sorpresa, torna a disposizione anche Pierre Kalulu dopo l’infortunio. tutti arruolabili i giocatori presenti in lista Uefa, manca quindi Zlatan Ibrahimovic. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Mirante, Maignan. Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi. Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers. Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stefanoha diramato la lista deidelin vista della sfida di questa sera contro ilper l’andata dei quarti di Champions League. Nessuna sorpresa,Pierredopo l’infortunio.arruolabili i giocatori presenti in lista Uefa, manca quindi Zlatan Ibrahimovic. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Mirante, Maignan. Difensori: Gabbia, Kjaer,, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi. Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers. Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud. SportFace.

