Milan-Napoli | gol di Bennacer | ma che magia di Brahim Diaz VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023)si sblocca al 40? e lo fa con un gol di, la cui paternità però va attribuita quasi del tutto a. Lo spagnolo, infatti, è protagonista assoluto con una giocata eccezionale in mezzo al campo con la quale fa partire un contropiede, poi sul tocco di Leao sembra ancora lui aggiustarla al numero 4, che beffa un Meret forse non impeccabile. Esplode il Meazza, 1-0, in alto ecco il. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - Tthya3 : @Renato80444516 @Andrea1994___ Qualsiasi fallo del Napoli era un apertura di un nuovo campo di concentramento, ogni… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Bennacer fa esplodere San Siro: Milan-Napoli 1-0 al 40'. Ma che giocata Brahim Diaz... -

Leao sciupa una clamorosa palla gol ine poi spacca la bandierina, l'arbitro non lo ammonisce Leao sciupa una clamorosa palla gol ine poi spacca la bandierina, l'arbitro non lo ammonisce Il portoghese è stato ...La coreografia della curva milanista poco prima del fischio d'inizio dell'andata dei quarti di finale di Champions League trae ...Episodio a metà primo tempo della supersfidain corso al 'Meazza' e valevole per l'andata dei quarti di Champions LeagueLeao si accende a metà del primo tempo diin corso al 'Meazza'. Sguscia via ed è imprendibile ...

Diretta Milan-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Voti e tabellino del primo tempo del match, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, tra i rossoneri e gli azzurri Azione fantastica di Brahim Díaz e gol dell’algerino. Nel ...Il Milan si porta in vantaggio contro il Napoli a San Siro. Al 40' ripartenza fulminea dei rossoneri con Brahim Diaz che allarga poi su Leao sulla destra. Il portoghese mette in mezzo, Brahim la tocca ...