Milan-Napoli | Giuntoli | “De Laurentiis ha fatto cose straordinarie Non pensavamo di essere così competitivi”

"Siamo emozionati, questi ragazzi hanno dato dimostrazione di saper passare grandi prove, siamo molto fiduciosi. I grandi risultati arrivano grazie a un lavoro di gruppo, i meriti si condividono tra tutti, squadra, presidente e quant'altro". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima della sfida col Milan: "La proprietà De Laurentiis ha fatto cose straordinarie, Napoli preso dalla terza serie e portato praticamente sul tetto del mondo, grande merito al presidente. Otto anni che sono qui, gli devo molto, mi ha permesso di lavorare e conoscere il grande calcio. Contavamo di essere competitivi quest'anno, fino a questo punto forse no". E sul mercato: "Per parlare di mercato davvero non è ...

