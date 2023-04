Milan-Napoli, gioca Elmas falso nueve (Di mercoledì 12 aprile 2023) Spalletti ha sciolto i dubbi di formazioni che c’erano sull’attacco del Napoli per la sfida di questa sera contro il Milan. Con Osimhen assente e Simeone out, Raspadori era considerato come il papabile per il posto da titolare e invece il tecnico ha preferito puntare su Elmas flash nueve. In campo dal primo minuto anche Mario Rui bensì fosse favorito Olivera Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Spalletti ha sciolto i dubbi di formazioni che c’erano sull’attacco delper la sfida di questa sera contro il. Con Osimhen assente e Simeone out, Raspadori era considerato come il papabile per il posto da titolare e invece il tecnico ha preferito puntare suflash. In campo dal primo minuto anche Mario Rui bensì fosse favorito Olivera(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano,, Kvaratskhelia. L'articolo ilsta.

