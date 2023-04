Milan-Napoli, Dida elogia San Siro: “Trascina come nessun altro stadio al mondo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella serata di oggi 12 aprile andrà in scena a San Siro la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, il derby italiano che promette spettacolo tra i campioni d’Italia in carica e quelli futuri che in campionato veleggiano a +16 dalla seconda inseguitrice, la Lazio di Maurizio Sarri. Nelson Dida, ex portiere dei rossoneri, sa bene come si vince la coppa internazionale più prestigiosa d’Europa ed è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Sarà una notte bellissima, in Champions League c’è questa atmosfera ricca di tensione e allegria, nervosismo e festa, passione e timori. San Siro pieno sa spingere come nessun altro stadio al mondo“. Nelson ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella serata di oggi 12 aprile andrà in scena a Sanla partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra, il derby italiano che promette spettacolo tra i campioni d’Italia in carica e quelli futuri che in campionato veleggiano a +16 dalla seconda inseguitrice, la Lazio di Maurizio Sarri. Nelson, ex portiere dei rossoneri, sa benesi vince la coppa internazionale più prestigiosa d’Europa ed è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Sarà una notte bellissima, in Champions League c’è questa atmosfera ricca di tensione e allegria, nervosismo e festa, passione e timori. Sanpieno sa spingereal“. Nelson ...

