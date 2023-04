Milan-Napoli di Champions è il secondo incasso italiano di sempre (Calcio e Finanza) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano oramai poche ore all’incontro di Champions League che vede affrontarsi Milan e Napoli. Visto il successo per 2-0 dell’Inter sul Benfica la disfida di questa sera potrebbe essere il preambolo ad una semifinale tutta italiana. Un primo risultato storico, comunque, sembra essere già stato raggiunto. La partita tra rossoneri ed azzurri pare infatti avviarsi ad essere il secondo incasso più alto nella storia per una partita di Calcio in Italia. A San Siro sono infatti attesi 75.000 tifosi. Il che dovrebbe garantire un incasso di 8 milioni di euro. Un milione in meno del record assoluto di 9.133.842. Anche questo detenuto da una partita europea del Milan: l’ottavo di finale di Champions contro il Tottenham del 14 marzo di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano oramai poche ore all’incontro diLeague che vede affrontarsi. Visto il successo per 2-0 dell’Inter sul Benfica la disfida di questa sera potrebbe essere il preambolo ad una semifinale tutta italiana. Un primo risultato storico, comunque, sembra essere già stato raggiunto. La partita tra rossoneri ed azzurri pare infatti avviarsi ad essere ilpiù alto nella storia per una partita diin Italia. A San Siro sono infatti attesi 75.000 tifosi. Il che dovrebbe garantire undi 8 milioni di euro. Un milione in meno del record assoluto di 9.133.842. Anche questo detenuto da una partita europea del: l’ottavo di finale dicontro il Tottenham del 14 marzo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - DiMarzio : #UCL | #Napoli, la probabile in vista del #Milan: out #Osimhen e #Simeone - AnnaSimo72 : RT @ManuNap: Volevo dire a @primevideosport che a Napoli non avevamo alcun dubbio che la telecronaca sarebbe stata sbilanciata a favore del… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, la probabile formazione per il match di Champions contro il Milan -