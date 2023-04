Milan-Napoli, De Laurentiis non sarà presente al Meazza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan-Napoli, De Laurentiis non seguirà la squadra Il Napoli contro il Milan si gioca un importante pagina di storia, ma lo farà senza la presenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 aprile 2023), Denon seguirà la squadra Ilcontro ilsi gioca un importante pagina di storia, ma lo farà senza la presenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - FBiasin : “E quindi l’Inter gioca in Portogallo” “Sì” “E domani c’è Milan-Napoli” “Sì” “Eh ma non è giusto” “In che senso” “L… - LucaRovisoINTER : RT @MarcoVerduz: Di Milan - Napoli non me ne frega un cazzo. La semifinale del 2003 era sacra e non andava toccata. Tutto ciò in cui cre… - bombophre : io vorrei parlare di circozzi ma stasera c’è milan napoli -