Milan-Napoli, Champions League: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nessuno squalificato ma qualche infortunato di troppo. Soprattutto tra le fila degli azzurri di Luciano Spalletti. Il bollettino in vista della delicatissima sfida dell’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli (si gioca questa sera a “San Siro”, fischio d’inizio ore 21) parla a favore dei rossoneri. Se da una parte Stefano Pioli dovrà rinunciare solo al francese Kalulu, sulla via del recupero da un infortunio muscolare ma non ancora guarito, e a Ibrahimovic, comunque fuori dalla lista Champions, dall’altra l’allenatore dei partenopei si ritrova alle prese con una vera e propria emergenza. In attacco mancheranno sia Simeone che Osimhen, esclusi entrambi dall’elenco dei convocati. Ci sarà invece Raspadori, che in questi giorni ha lavorato a ranghi ridotti per non rischiare nulla dopo il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nessuno squalificato ma qualche infortunato di troppo. Soprattutto tra le fila degli azzurri di Luciano Spalletti. Il bollettino in vista della delicatissima sfida dell’andata dei quarti ditra(si gioca questa sera a “San Siro”, fischio d’inizio ore 21) parla a favore dei rossoneri. Se da una parte Stefano Pioli dovrà rinunciare solo al francese Kalulu, sulla via del recupero da un infortunio muscolare ma non ancora guarito, e a Ibrahimovic, comunque fuori dalla lista, dall’altra l’allenatore dei partenopei si ritrova alle prese con una vera e propria emergenza. In attacco mancheranno sia Simeone che Osimhen, esclusi entrambi dall’elenco dei convocati. Ci sarà invece Raspadori, che in questi giorni ha lavorato a ranghi ridotti per non rischiare nulla dopo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - belottiano : Come dici? Milan - Napoli ai quarti di finale di Champions? possibile EuroDerby in semifinale? Devi aver fatto pr… - milansette : Milan-Napoli, le probabili formazioni: Olivera in vantaggio su Rui, rebus attacco -