Milan-Napoli: Calvarese ammutolisce i milanisti: "Mai rigore" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Saelemaekers chiede un calcio di rigore per un presunto fallo, ma l'ex arbitro Calvarese: "Non è mai fallo da rigore". L'arbitro Kovacs arbitra a senso unico Milan-Napoli, match di andata di Champions League. Il direttore di gara distribuisce cartellini gialli solo ai giocatori del Napoli e così influenza anche il match di ritorno, visto che mancheranno sia Anguissa che Kim, l'africano è stato espulso per doppia ammonizione, il sudcoreano era diffidato ed è stato ammonito per una protesta. Moviola Milan-Napoli Il Milan ha chiesto in maniera veemente un calcio di rigore per un presunto fallo su Saelemaekers, il giocatore belga cade in area di rigore in un normalissimo contato di gioco, ma protesta come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - iltala1 : @GennyCastaldo82 @bergomifabio Presi a pallonate e zero gol, a Napoli il Milan vi ha preso a pallonate quattro gol, differenze - AzzurroTotale : Partita dominata. Brucia la sconfitta e la gestione dei cartellini (Krunic diffidato e graziato 3 volte). In Europa… -