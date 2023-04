Milan-Napoli, Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, ma manca ancora una partita” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Milan si aggiudica il primo round dei quarti di Champions League grazie al gol di Bennacer. Le parole del giocatore rossonero al termine di Milan-Napoli. Il Milan di Stefano Pioli si aggiudica il primo ‘round’ dei quarti di finale di Champions League imponendosi ‘di misura’ su un Napoli che ha lottato fino alla fine con orgoglio, ma con fatica penalizzato anche dall’espulsione di Zambo Anguissa. A commentare la prestazione dei suoi al termine della gara è stato l’uomo che ha deciso la sfida, Ismaël Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, Abbiamo provato a fare cosa ci ha chiesto il mister. Ha funzionato, Abbiamo un gol in più, ma manca ancora una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilsi aggiudica il primo round dei quarti di Champions League grazie al gol di. Le parole del giocatore rossonero al termine di. Ildi Stefano Pioli si aggiudica il primo ‘round’ dei quarti di finale di Champions League imponendosi ‘di misura’ su unche ha lottato fino alla fine con orgoglio, ma con fatica penalizzato anche dall’espulsione di Zambo Anguissa. A commentare la prestazione dei suoi al termine della gara è stato l’uomo che ha deciso la sfida, Ismaël: “provato a fare cosa ci ha chiesto il mister. Ha funzionato,un gol in più, mauna ...

