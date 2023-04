Milan-Napoli 1-0 | Spalletti | “Non commento l’arbitro | sue scelte davanti a tutti”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Le partite commentarle dopo è tempo perso, tanto non si torna indietro. Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto la partita anche in inferiorità numerica. Complimenti a Maignan, dovevamo gestire le cose e lo abbiamo fatto bene. Era la partita che dovevamo fare, bravi ai ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore del, Luciano, dopo la sconfitta in casa del: “Diventa pesante qualsiasi assenza, poi abbiamo calciatori che possono sopperire alle assenze, è stato così per tutta la stagione se no non avremmo fatto i risultati che sapete. Ci dispiace non avere Anguissa, secondo me è ingiusto non averlo. Mi sono fatto l’idea che era già pianificato che lo dovevamo sostituire, stavo capendo chi fosse l’altro da sostituire per fare tre cambi, e il dispiacere è di aver perso due minuti a dire anche il terzo da cambiare. ...

Il tecnico dei rossoneri del Milan Stefano Pioli è è intervenuto ai microfoni Prime Video per commentare la vittoria del suo Milan, a Sin Siro, contro il Napoli. Il Milan si assicura la vittoria dell'andata grazie al gol del centrocampista Ismael Bennacer. Il ritorno, previsto alle ore 21 di martedì 18 aprile, allo Stadio Diego Armando Maradona di

Non mancano le polemiche dopo Milan-Napoli, in particolar modo per l'arbitraggio di Istvan Kovacs e per l'espulsione di Anguissa La gestione dei cartellini da parte dall'arbitro Kovacs fa infuriare i