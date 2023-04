Milan-Napoli 1-0, primo round Champions ai rossoneri (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Il primo round del derby italiano dei quarti di Champions League se lo aggiudica il Milan, che davanti al proprio pubblico passa di misura contro il Napoli. Di fronte a un San Siro tutto esaurito finisce 1-0 grazie alla zampata di Bennacer nel corso del primo tempo, con i partenopei costretti anche all'inferiorità numerica negli ultimi venti minuti per il rosso ad Anguissa. Un risultato che ovviamente lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma al Maradona martedì prossimo. Neanche un minuto sul cronometro e gli azzurri costruiscono la prima gigantesca occasione del match: Anguissa propone basso da destra, la palla sfila sul secondo palo dove c'è tutto solo Kvaratskhelia, il cui sinistro a botta sicura è murato da Krunic quasi sulla linea. Gli ospiti continuano a ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Ildel derby italiano dei quarti diLeague se lo aggiudica il, che davanti al proprio pubblico passa di misura contro il. Di fronte a un San Siro tutto esaurito finisce 1-0 grazie alla zampata di Bennacer nel corso deltempo, con i partenopei costretti anche all'inferiorità numerica negli ultimi venti minuti per il rosso ad Anguissa. Un risultato che ovviamente lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma al Maradona martedì prossimo. Neanche un minuto sul cronometro e gli azzurri costruiscono la prima gigantesca occasione del match: Anguissa propone basso da destra, la palla sfila sul secondo palo dove c'è tutto solo Kvaratskhelia, il cui sinistro a botta sicura è murato da Krunic quasi sulla linea. Gli ospiti continuano a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - doublegiem : @jeanpauldl1998 Non intendevo fare come Allegri, semplicemente mi piacerebbe replicare la partita di Napoli per mod… - pietromichi : @andremarte_ Beh con il Napoli siamo al 40%, con la Roma 20%, con l’Inter e la Lazio 26%. Solo col Milan siamo al 10% -