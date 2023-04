Milan-Napoli 1-0 ma questi azzurri possono ribaltarla al Maradona (Di mercoledì 12 aprile 2023) Inviato a MilanoNapoli beffato nell'andata dei quarti di finale di Champions. Bennacer segna l'1-0 decisivo in contropiede, gli azzurri creano tante pale gol ma trovano un Maignan... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Inviato abeffato nell'andata dei quarti di finale di Champions. Bennacer segna l'1-0 decisivo in contropiede, gli azzurri creano tante pale gol ma trovano un Maignan...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - GianlucaCicala3 : RT @Stampills: Se analizzassimo gli 11 titolari del #Milan rispetto a quelli del #Napoli vi rendereste conto della differenza abissale tra… - 3Maldinista : RT @jackpoolista: La più grande amica del Napoli quest’anno vs il Milan -