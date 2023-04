Milan-Napoli 1-0 ma questi azzurri possono ribaltarla al Maradona (Di mercoledì 12 aprile 2023) Inviato a MilanoNapoli beffato nell'andata dei quarti di finale di Champions. Bennacer segna l'1-0 decisivo in contropiede, gli azzurri creano tante pale gol ma trovano un Maignan... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Inviato abeffato nell'andata dei quarti di finale di Champions. Bennacer segna l'1-0 decisivo in contropiede, gli azzurri creano tante pale gol ma trovano un Maignan...

