Milan-Napoli 1-0: il primo round dei quarti di Champions va ai rossoneri con Bennacer-gol (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMilan-Napoli 1-0: ai Campioni d'Italia il primo round dei quarti di finale di Champions League. Ma per i futuri (ormai prossimi) Campioni d'Italia, la sfida resta aperta con la gara di ritorno da giocare martedì prossimo al Maradona. Anche perché il Napoli di Spalletti non ha affatto demeritato, nonostante le assenze di Osimhen, Simeone e di Raspadori dal 1?. Gli azzurri hanno avuto un approccio migliore alla partita, con cinque occasioni da gol nell'arco dei primi 20?, ma hanno peccato di precisione. Più concreto il Milan che, alla seconda opportunità, dopo un diagonale di Leao, ha sbloccato il risultato in ripartenza con Bennacer al 39?, dopo un'altra, ottima, giocata di Brahim Diaz.

