Milan-Napoli 1-0, Di Lorenzo: "L'assenza di una punta ha pesato" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si è concluso con la vittoria di misura del Milan il primo round valido per i quarti di finale di Champions League. Davanti agli oltre 70.000 spettatori di San Siro, il Diavolo ha infatti superato il Napoli di Luciano Spalletti, complice la rete di Ismaël Bennacer al 40'. Ogni discorso di qualificazione alle semifinali è quindi rimandato alla sfida di ritorno, in programma per martedì 18 aprile alle ore 21:00. Lobotka e Bennacer in Milan-Napoli – @livephotosport Ai margini della gara è intervenuto Giovanni Di Lorenzo per analizzare la sconfitta contro la formazione meneghina. Il classe '93 non ha esitato infatti a sottolineare tutti gli aspetti più deficitari della prestazione confezionata dall'undici azzurro nel corso dell'incontro. Il numero 22 ha anche detto la sua sulla sfida che andrà in ...

