Milan-Napoli 1-0 | decisivo Bennacer | ai rossoneri il primo round

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A San Siro, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - Becker________ : RT @StefanoDonati27: Il #Napoli ha fatto una grande partita considerata l’assenza di Osimhen. Al #Milan resta l’amarezza di non aver sfrutt… - LuigiLiccardo6 : RT @mirkocalemme: Il #Napoli un gol l'avrebbe assolutamente meritato, peró il #Milan in #UCL sta diventando un fortino: cinque gare consecu… -

Commenta per primo Brutte notizie per il. Nel corso del secondo tempo della gara con il, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League , Kim è stato ammonito per una protesta plateale. Il difensore coreano era ...Sarà uninedito quello della gara di ritorno prevista martedì al Maradona. Per il ritorno dei quarti di Champions League col, infatti, oltre ad Anguissa , espulso al 74' per somma di ammonizioni, ...A San Siro, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...

Stasera è imprendibile per i difensori del Napoli Giroud 6 – Ha pochi palloni davvero giocabile ma lascia in campo fino all’ultima goccia di sudore. All. Pioli 6,5 – Il suo Milan porta a casa il primo ...MAIGNAN 7 - Bravissimo Anguissa e Zielinski nell'avvio furioso del Napoli, decisivo nel finale su Di Lorenzo. Un punto di riferimento clamoroso e senza dubbio uno dei punti di forza di questo Milan ...