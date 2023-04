Milan, Maldini: «Spalletti ha parlato anche troppo… Leao? Non è il momento giusto» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni: «Spalletti? Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l’ha fatto anche parlando troppo. Leao? La fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento giusto. Obiettivo? L’atmosfera è magica, non c’era da qualche anno e siamo super contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino ma anche speranzosi nell’andare avanti per regalare ancora altri sogni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Paolo, dirigente del, haa Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League Paolo, dirigente del, haa Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni: «? Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l’ha fattoparlando troppo.? La fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento. Obiettivo? L’atmosfera è magica, non c’era da qualche anno e siamo super contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino masperanzosi nell’andare avanti per regalare ancora altri sogni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

