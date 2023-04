Milan, Maldini: 'Il rinnovo di Leao? Cresce la fiducia' (Di mercoledì 12 aprile 2023) 'Il rinnovo di Leao ? La fiducia Cresce, ma oggi non è l'argomento giusto'. Queste le parole usate dal direttore tecnico del Milan , Paolo Maldini , pochi minuti prima del fischio d'inizio dell'andata ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) 'Ildi? La, ma oggi non è l'argomento giusto'. Queste le parole usate dal direttore tecnico del, Paolo, pochi minuti prima del fischio d'inizio dell'andata ...

Champions: Milan - Napoli 0 - 0