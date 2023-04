Milan | Maldini | “Cresce la fiducia per il rinnovo di Leao E su Spalletti ”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Milan, Maldini: 'Leao, insieme a Kvara, è un giocatore che cambia le partite, Ancelotti? Speriamo di incontrarlo… - NapoliVertical : Maldini me lo ricordavo più simpatico. Che pena il Milan. - napolimagazine : SKY - Milan, Maldini: 'Leao, insieme a Kvara, è un giocatore che cambia le partite, Ancelotti? Speriamo di incontra… - apetrazzuolo : SKY - Milan, Maldini: 'Leao, insieme a Kvara, è un giocatore che cambia le partite, Ancelotti? Speriamo di incontra… - milanmagazine_ : SKY - Milan, Maldini: 'Leao, insieme a Kvara, è un giocatore che cambia le partite, Ancelotti? Speriamo di incontra… -

Paolo, dirigente del, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League Paolo, dirigente del, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di ...Lo ha detto Paolo, direttore tecnico del, prima della sfida contro il Napoli tornando sulla querelle con Spalletti in campionato e non gettando certo acqua sul fuoco: 'I sogni fanno ...Commenta per primo Ilospita a San Siro il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions League e prima della gara Paolo, dirigente rossonero, è intervenuto a Infinity : 'L'atmosfera è magica, non c'...

Kakà: 'Leao starebbe bene nel mio Milan. Maldini Un esempio, anche per il mio futuro' Calciomercato.com

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni: «Spalletti Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e ...Tutto pronto a San Siro. Davanti a 75 mila spettatori, il Milan di Pioli affronterà un quarto di finale di Champions League dopo tantissimi anni. Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Prime Video ...