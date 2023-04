Milan, l’agente di Bakayoko arrivato al ritiro | News (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'agente di Tiemoué Bakayoko è giunto nel ritiro del Milan, nonostante la partita contro il Napoli di Champions League Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'agente di Tiemouéè giunto neldel, nonostante la partita contro il Napoli di Champions League

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, l’agente di Bakayoko arrivato al ritiro | News #SempreMilan #ACMilan #Milan #Bakayoko - Milannews24_com : Le ultime su #Bakayoko ?? L'agente del francese in visita nel ritiro rossonero ???? - Milannews24_com : #Milan prova un colpo a zero dalla #SerieA ?? #Maldini ha già incontrato l'agente ?? - Luxgraph : “Barcellona, il Chelsea su Gavi: incontro con l’agente' - NapoliAddict : L'agente Veneroso: 'Il Milan ha destabilizzato le certezze del Napoli in ottica Champions' #Napoli… -