Milan, il messaggio di Cardinale prima del Napoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il proprietario del Milan Gerry Cardinale non sarà presente a San Siro per la sfida col Napoli, andata dei quarti di Champions, ma nonostante... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il proprietario delGerrynon sarà presente a San Siro per la sfida col, andata dei quarti di Champions, ma nonostante...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieApallone : Milan-Napoli, arriva il messaggio di Gerry Cardinale: Milan-Napoli, mancano poche ore all'atte...... leggi di più… - sportli26181512 : Milan, il messaggio di Cardinale prima del Napoli: Il proprietario del Milan Gerry Cardinale non sarà presente a Sa… - 86_longo : Non sarà allo stadio Cardinale ( così come nella finale di SI). Il patron del #Milan ha mandato un messaggio a Pio… - sportli26181512 : Cardinale, messaggio alla squadra: 'Passione e grinta, sono fiero del Milan': Cardinale, messaggio alla squadra: 'P… - MilanLiveIT : RT @MartinSa1988: Il messaggio di #Cardinale alla squadra: “Anche se stasera non potrò esserci, unisco il mio sincero sostegno a quello del… -