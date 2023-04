Milan, Dida: «Vi svelo il fattore decisivo per battere il Napoli» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di Dida, ex portiere del Milan, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli Dida ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Milan e Napoli. LE PAROLE – «Sarà una notte bellissima. San Siro pienissimo sa spingere come nessun altro stadio al mondo. Sono sicuro che il Milan farà una grandissima partita, perché vedo la voglia di tutta la squadra di ben figurare in Europa e di dimostrare quanto questo gruppo sia forte e possa arrivare ancora più lontano di così». LEGGI ALTRO SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di, ex portiere del, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro ilha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra. LE PAROLE – «Sarà una notte bellissima. San Siro pienissimo sa spingere come nessun altro stadio al mondo. Sono sicuro che ilfarà una grandissima partita, perché vedo la voglia di tutta la squadra di ben figurare in Europa e di dimostrare quanto questo gruppo sia forte e possa arrivare ancora più lontano di così». LEGGI ALTRO SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

