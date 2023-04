Milan, col Napoli il secondo maggiore incasso della storia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan Napoli incasso – E’ tutto pronto per la sfida tra Milan e Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Dopo il successo di ieri dell’Inter sul Benfica (2-0 in trasferta), tocca al derby tutto italiano, che potrebbe regalare così un’altra semifinale tra club di Serie A dopo quella del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023)– E’ tutto pronto per la sfida tra, valida per l’andata dei quarti di finaleUEFA Champions League. Dopo il successo di ieri dell’Inter sul Benfica (2-0 in trasferta), tocca al derby tutto italiano, che potrebbe regalare così un’altra semifinale tra club di Serie A dopo quella del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - GA7_Official : “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prez… - doublepottere : @iosonogreta per come si sono divise le squadre col sorteggio, al netto di sfiga/infortuni ecc. -X merito: Manches… - nick_9400 : @giansiddu @accountparodia Il Napoli uscirà col Milan -