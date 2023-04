Milan, Cardinale: “Non potrò essere a San Siro ma mi unisco al sostegno del popolo rossonero” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Anche se questa sera non potrò essere a San Siro a fare il tifo per voi di persona, unisco il mio sincero sostegno a quello del grande popolo rossonero e vi guarderò giocare con la grinta, la passione e la mentalità che ci rendono così orgogliosi di voi. Forza ragazzi e Forza Milan! Sempre!”. Questo il messaggio che il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha inviato al tecnico Stefano Pioli e alla squadra a poche ore dalla sfida di andata dei quarti di Champions League tra i campioni d’Italia e il Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Anche se questa sera nona Sana fare il tifo per voi di persona,il mio sinceroa quello del grandee vi guarderò giocare con la grinta, la passione e la mentalità che ci rendono così orgogliosi di voi. Forza ragazzi e Forza! Sempre!”. Questo il messaggio che il proprietario del, Gerry, ha inviato al tecnico Stefano Pioli e alla squadra a poche ore dalla sfida di andata dei quarti di Champions League tra i campioni d’Italia e il Napoli. SportFace.

