Milan buona la prima | battuto il Napoli 1-0 con gol di Bennacer Pagelle

Il gol di Bennacer nel finale di primo tempo fa vincere al Milan la sfida d'andata, tutta italiana, dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli, dominatore in campionato, dovrà cercare la qualificazione nel match di ritorno allo stadio Maradona. Non basta: il Napoli perde anche Anguissa e Kim per squalifica in vista del ritorno

