Milan | Brahim Diaz | 'Futuro? Io sono felice qui'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuFilippone95 : RT @Iosonocalabrese: Pagelle oneste e senza malafede ( come sempre) Milan-Napoli 1-0 Maignan 7.5 Calabria 7.5 Kjaer 6.5 Tomori 5.5 Theo 7… - AleCat_91 : MILAN - NAPOLI 1-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - BertaLeo1 : RT @FraNasato: Brahim Diaz a Sky Sport: “Futuro? Io sono felice qui. Ringrazio i tifosi per l'affettto, anche oggi hanno fatto la differenz… - vampafree : RT @FraNasato: Brahim Diaz a Sky Sport: “Futuro? Io sono felice qui. Ringrazio i tifosi per l'affettto, anche oggi hanno fatto la differenz… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SKY - Milan, Brahim Diaz: 'Siamo contenti del risultato, ma c'è ancora del lavoro da fare' -

Il primo round va al, che con il gol di Bennacer batte per la seconda volta in dieci giorni il Napoli dopo il 4 - 0 al Maradona in campionato. La squadra di Spalletti soffre ma alla fine sfiora il pareggio con Di ..., i tifosi applaudono Maignan e, il rammarico dei tifosi .- Napoli, decide la rete di Bennacer. A decidere il match è una prodezza diDiaz al tramonto del primo ...Un cero a San Maignan, un altro a: per il resto è unche ha rispettato tutti i dettami del suo allenatore. Le pagelle del Napoli. Meret 6: da rivedere in occasione della rete di Bennacer,...

Brahim Diaz Milan: c'è la prima offerta rossonera. La cifra Milan News 24

Grande chance, la prima, per il Milan. I rossoneri crescono e passano in vantaggio al 42’. Magia di Brahim Diaz che, a metacampo, si beve Mario Rui e Lobotka e si fa quaranta metri prima di servire ...Il Milan ringrazia Calabria per il salvataggio sulla linea ... È l’azione che dà coraggio ai rossoneri che al 40’ segnano con Bennacer, dopo una meravigliosa iniziativa di Brahim Diaz (bravo saltare ...