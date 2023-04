Milan | Bennacer | 'Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto Pioli | ho un rimpianto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - MarcoGiordano6 : Bennacer ci ha provato con le arti marziali ad esser ammonito. Nulla. Leao spezza una bandierina. Nulla. Kim urla:… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - sportli26181512 : Bennacer fa godere il Milan: il Napoli finisce in dieci, ma sfiora il pareggio: Bennacer fa godere il Milan: il Nap… - dr_liveislife : RT @MarcoGiordano6: Bennacer ci ha provato con le arti marziali ad esser ammonito. Nulla. Leao spezza una bandierina. Nulla. Kim urla: ammo… -

Il primo round va al, che con il gol dibatte per la seconda volta in dieci giorni il Napoli dopo il 4 - 0 al Maradona in campionato. La squadra di Spalletti soffre ma alla fine sfiora il pareggio con Di ...- Napoli, decide la rete di, i tifosi applaudono Maignan e Brahim ., il rammarico dei tifosi .- Napoli, decide la rete di. A decidere il match è una ...... chiude il varco centrale e costringe Diaz a rilanciare verso destra e, da qui, Leao a imbucarea sinistra. Il suo lo fa, qualche affanno quando ilgioca in velocità ma superarlo resta ...

Milan, il retroscena sull'Arsenal e quella scelta che ha cambiato il futuro di Bennacer Calciomercato.com

[themoneytizer id=”99064-6] Termina il turno odierno di Champions League con le vittorie di Milan e Real Madrid. Per quanto riguarda il derby tutto italiano tra Milan e Napoli, ad avere la meglio son ...L'urna di Nyon ha incrociato i destini di Milan e Napoli in Champions League. Un derby tutto italiano che mette in palio la semifinale della massima competizione europea. La redazione di… Leggi ...