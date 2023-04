Miguel Oliveira pronto per Austin | “Aprilia | felice di tornare in pista”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il brutto incidente di Portimao lo ha costretto a saltare l’ultimo weekend di MotoGP. Adesso, però,di RNFperin sella alla sua moto nell’appuntamento diche manderà in scena il Gran Premio delle Americhe. Una grande occasione per il portoghese per riprendere il feeling, bruscamente interrotto, con il suo bolide. Le dichiarazioni didi RNF(Credit foto Gold and Goose)“Sono ovviamente entusiasta di iniziare il viaggio negli Stati Uniti – ha detto un motivatoin vista del suo rientro inaddopo il brutto incidente con Marc Marquez -. È stata un peccato per me aver ...

Sarà invece presente, costretto a saltare la gara di Termas per via di un dolore all'anca in seguito all'incidente con Marquez a Portimao.Soltantodopo l'infortunio al bicipite femorale proverà a correre sulla sua Aprilia RS - GP. Stefan Bradl non è digiuno di attività in pista dal momento che ieri e lunedì era ...... MotoGP.com MM93 ASSENTE Il pilota di casa Honda, che ha già dovuto saltare il GP d'Argentina per effetto dell'infortunio che si è procurato travolgendo la moto dell'incolpevolea ...

MotoGP 2023. Il bollettino medico dei cinque piloti infortunati in vista del GP delle Americhe: Enea Bastianini, Joan Mir ... Moto.it

Marc Marquez, Pol Espargarò e Enea Bastianini out, Miguel Oliveira in. Questo è, in soldoni, il bollettino medico che precede il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo ...Dopo il forfait di Marc Marquez, anche Enea Bastianini sarà costretto a rinunciare al Gp degli Stati Uniti ad Austin, in programma nel prossimo fine settimana. A comunicarlo è la scuderia Ducati con u ...