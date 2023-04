Migranti, un commissario per lo stato di emergenza: al prefetto Valenti poteri speciali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un commissario straordinario, lo stato di emergenza nazionale e la stretta sulle protezioni umanitarie. Tre argini per fermare l?ondata di Migranti sulle coste italiane. Il governo Meloni passa... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unstraordinario, lodinazionale e la stretta sulle protezioni umanitarie. Tre argini per fermare l?ondata disulle coste italiane. Il governo Meloni passa...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La dichiarazione dello stato di emergenza per gli arrivi dei migranti, con la nomina di un Commissario straordinari… - KUNTAKI17968108 : RT @ivocamic: Migranti, cosa cambia con la dichiarazione dello #statodiemergenza ? NON CAMBIA UN CAZZO avremo solo stipendi in più da paga… - GobboPatrich : RT @ivocamic: Migranti, cosa cambia con la dichiarazione dello #statodiemergenza ? NON CAMBIA UN CAZZO avremo solo stipendi in più da paga… - SoniaLaVera : RT @ivocamic: Migranti, cosa cambia con la dichiarazione dello #statodiemergenza ? NON CAMBIA UN CAZZO avremo solo stipendi in più da paga… - MgraziaT : RT @elio_vito: La dichiarazione dello stato di emergenza per gli arrivi dei migranti, con la nomina di un Commissario straordinario, è comp… -