Migranti, Stato di emergenza su tutto il territorio nazionale: ecco cosa cambia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Uno Stato di emergenza che durerà 6 mesi. Il governo Meloni ha così deliberato il nuovo assetto per quanto riguarda la questione Migranti, in tutto il territorio nazionale. La proposta arriva dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e sarà sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. “Abbiamo deciso lo Stato di emergenza sull’immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi“, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della riunione. La decisione è arrivata aver registrato 3.002 sbarcati in soli cinque giorni, con un picco di 1.389 venerdì 9 aprile. La dichiarazione dello ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unodiche durerà 6 mesi. Il governo Meloni ha così deliberato il nuovo assetto per quanto riguarda la questione, inil. La proposta arriva dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e sarà sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. “Abbiamo deciso lodisull’immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi“, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della riunione. La decisione è arrivata aver registrato 3.002 sbarcati in soli cinque giorni, con un picco di 1.389 venerdì 9 aprile. La dichiarazione dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : L’Italia credo sia l’unico Paese al mondo ad aprire un’inchiesta per un naufragio avvenuto in una zona SAR (ricerca… - dottorbarbieri : ????? Il Consiglio dei Ministri HA DELIBERATO, per 6 mesi, lo stato di emergenza, su tutto il territorio nazionale, a… - dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - Irishsara1980 : RT @GiovaQuez: Quelli che gridavano al golpe per lo stato di emergenza durante una pandemia globale oggi accolgono con favore l’annuncio de… - AntonioFraschi : RT @fabiotonacci: Il governo Meloni delibera lo stato di emergenza nazionale perché ci sono 115 mila migranti in accoglienza e il Viminale… -