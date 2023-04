Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donatel08566041 : @Adnkronos Troppi migranti spinti in Italia da ONG e trafficanti nemici dell'Italia, che ci hanno rotto. Bene lo st… -

...nel fine settimana di Pasqua l'attività dei soccorritori non si è fermata e da venerdì a lunedì ha consentito di trarre in salvo circa duemila persone alle quali si sono aggiunti altri 1200...Il governo halo stato d'emergenza a livello nazionale, in seguito all'aumento dei ... in modo da dare aiaccoglienza nel minor tempo possibile e con standard che possano definirsi ...... i deportati, i prigionieri politici e i, specialmente i più vulnerabili,nonché tutti ... Il Vangelo vienesia in latino che in greco, secondo la tradizione bizantina, a testimoniare ...

Migranti, proclamato los tato d'emergenza. «Ora espulsioni più rapide» leggo.it

L’eccezionale incremento dei flussi migratori spinge il governo a dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio. «Lo abbiamo deciso per dare risposte più efficaci ...Per l'emergenza è previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro. Musumeci: "Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi".