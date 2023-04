Migranti, Piantedosi “Un Paese da solo non può farsene carico” (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza ha innanzitutto cambiato prospettiva, tanto si amplia la domanda di vivere sicuri tanto si fa più complesso il concetto di sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo nel corso delle celebrazioni del 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “E' emersa negli anni una categoria di sicurezza intesa come bene pubblico. Tutto ciò che è sottratto alla sicurezza – ha aggiunto – è sottratto al vivere civile, è un furto di beni immateriali. Se questo è stato il concetto di evoluzione di sicurezza, possiamo affermare che la Polizia di Stato ne incarna tutti i principi e i valori”.Il ministro ha poi spiegato come “viviamo in un'epoca in cui lo scenario mondiale è attraversato da numerose grandi crisi di cui non sembra più possibile indicarne ogni singola causa e di conseguenza una singola ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza ha innanzitutto cambiato prospettiva, tanto si amplia la domanda di vivere sicuri tanto si fa più complesso il concetto di sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, intervenendo nel corso delle celebrazioni del 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “E' emersa negli anni una categoria di sicurezza intesa come bene pubblico. Tutto ciò che è sottratto alla sicurezza – ha aggiunto – è sottratto al vivere civile, è un furto di beni immateriali. Se questo è stato il concetto di evoluzione di sicurezza, possiamo affermare che la Polizia di Stato ne incarna tutti i principi e i valori”.Il ministro ha poi spiegato come “viviamo in un'epoca in cui lo scenario mondiale è attraversato da numerose grandi crisi di cui non sembra più possibile indicarne ogni singola causa e di conseguenza una singola ...

