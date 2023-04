Migranti | l’Onu | “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo Da gennaio a marzo 441 morti in mare”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilil piùdal 2017 per iche hanno attraversato ilcentrale, con 441 vite perse nel tentativo di raggiungere l’Europa. Il dato èdiffuso dall’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni unite. Il direttore generale, il portoghese António Vitorino, parla di “persistente e intollerabile crisi umanitaria“: “Con più di ventimilaregistrati su questa rotta dal 2014, temo che questi decessi si siano normalizzati”, dichiara. “Salvare vite inè un obbligo legale per gli Stati. Abbiamo bisogno di un coordinamento proattivo negli sforzi di ricerca e salvataggio. Guidati dallo spirito di responsabilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ronzidante : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’Onu: “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo. Da gennaio a marzo 4… - CleideFurlani : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’Onu: “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo. Da gennaio a marzo 4… - fattoquotidiano : Migranti, l’Onu: “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo. Da gennaio a marz… - ANSA_med : Onu, finora il 2023 il più letale nel Mediterraneo dal 2017. '441 migranti morti nel tentativo di raggiungere l'Eur… - Radio1Rai : ??#Migranti Per l'Onu, nel Mediterraneo, i primi mesi del 2023 sono stati i più letali (dopo il 2017) con 441 morti;… -

Per, il trimestre gennaio - marzo 2023 è stato il più ... Lo stato di emergenza Che'immigrazione sia un fenomeno strutturale ... Per approfondire, il governo dichiara lo stato di ......- marzo 2023 è stato il più letale per iche hanno attraversato il Mediterraneo centrale dal 2017: lo dichiarano le Nazioni Unite registrando 441 vite perse nel tentativo di raggiungere'......- marzo 2023 è stato il più letale per iche hanno attraversato il Mediterraneo centrale dal 2017: lo dichiarano le Nazioni Unite registrando 441 vite perse nel tentativo di raggiungere'...