Migranti | la stretta funziona solo se si accelera sulla linea dura

(Di mercoledì 12 aprile 2023) I dati confermano che per fermare i barconi è indispensabile un'azione decisa sulle coste da cui partono. Il giro d'affari dei trafficanti: oltre 12 milioni a Pasqua

Una vera battaglia alla fine della quale si contano 18morti e un centinaio di feriti. Una strage a cui l'Ue e i suoi governi reagiscono con modesti borbottii. Nulla rispetto alle geremiadi ...Un commissario straordinario, lo stato di emergenza nazionale e lasulle protezioni umanitarie. Tre argini per fermare l'ondata disulle coste italiane. Il governo Meloni passa alle contromisure. Stando alle stime degli apparati di sicurezza, entro ..., la partita sulle modifiche al decreto Cutro Non è l'unica partita che si gioca sul fronte dell'immigrazione. Un'ulteriorealle norme già in vigore con il decreto Cutro si sta ...

Migranti, governo vara la stretta. Dichiarato stato di emergenza nazionale per 6 mesi Sky Tg24

E mentre si prepara anche una stretta sulle norme contro i trafficanti di uomini e contro chi aggira la legge sulla protezione speciale la Sicilia plaude alla scelta e ricorda che la Regione sta facen ...Un commissario straordinario, lo stato di emergenza nazionale e la stretta sulle protezioni umanitarie. Tre argini per fermare l’ondata di migranti sulle coste italiane. Il governo Meloni ...