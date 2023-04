(Di mercoledì 12 aprile 2023) È un po’ come la salute: quando c’è lei, c’è tutto. Così l’antifascismo: basta professarlo per vedersi schiudere porte e portoni. Di tanto, almeno, è convinta Marwa Mahmoud, new entry nella segreteria demElly. A lei la nuova leader ha affidato il dipartimento “Partecipazione“. Un biglietto da visita di tutto rispetto, che le è valso subito un’intervista amica su Repubblica, giornale da sempre sensibile al fascino dei cognomi esotici. Ad offrire lo spunto, la decisione del Consiglio dei ministri di ieri di decretare lo stato di emergenza sull’immigrazione con tanto di nomina di un commissario ad hoc. Apriti cielo! «Non si possono definire le persone con il linguaggio che usiamo per i cataclismi», ha prontamente reagito Mahmoud. Così la neodirigente dem Marwa Mahmoud a Repubblica Niente di nuovo, verrebbe da obiettare: la sinistra è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Migranti, il Pd tendenza Schlein vuol censurare anche il termine “irregolari” - Damianodanny1 : Migranti,105mila arrivi via mare 2022 1/01 al 31/12 2022 giunti Italia rotte Mediterraneo, 105.131 migranti irr… - SorryNs : RT @MRambo29: Evviva evviva. Nel 2022 105mila migranti arrivati(di quelli contati). Nei primi 3 mesi del 2023 siamo già a circa 28mila di c… - MRambo29 : Evviva evviva. Nel 2022 105mila migranti arrivati(di quelli contati). Nei primi 3 mesi del 2023 siamo già a circa 2… - ZaccariaThun : @fante29 @gas_lerner Quindi su 500 migranti solitamente tutti maschi, grossi, alti almeno 180cm, con cultura nn pro… -

...è la posizione geografica dell'Italia a farla diventare una delle rotte preferite dai: ... Unache, almeno dalla fine degli anni novanta ad oggi, rientra nell'ambito del quadro più ......irregolari a seguito di 2.539 eventi di sbarco. Da tali dati si evince che la pressione migratoria irregolare via mare, in costante diminuzione dal 2017 al 2019, ha invertito ladal ...In prospettiva però laè meno buona del previsto. Per il 2024 la nota di aggiornamento di ...dello stato d'emergenza "in relazione all'eccezionale incremento dei flussi di personein ...

Migranti, l'Italia dichiara lo stato d'emergenza fino ad ottobre Vatican News - Italiano

In prospettiva però la tendenza è meno buona del previsto ... dello stato d’emergenza “in relazione all’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale ...Il Consiglio dei Ministri di ieri, 11 Aprile, ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per gestire i flussi migratori che consentirà l'agevolazione alle misure di accoglienza, ma potenzierà allo ...