Sono quadruplicati a quasi 28mila (+305%) i rilevamenti dinel Mediterraneo centrale nei primi tre mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo segnala. Nel solo mese di marzo il numero è cresciuto di nove volte rispetto ...È quanto emerge dall'ultimo rapporto di, l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere.in alcuni Paesi di partenza per cercare di contrabbandare il maggior numero possibile di......Costiera che di. "Sono ancora in atto le operazioni di soccorso nel mar Ionio', scrive su Twitter la Guardia Costiera riferendosi a due barconi " uno con 800 e l'altro con 400a ...

Migranti: Frontex, +300% arrivi nel Mediterraneo centrale - Mondo Agenzia ANSA

