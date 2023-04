Migranti, Amnesty: "Pericoloso parlare di emergenza, nel 2022 arrivatI in 105mila ma nel 2016 furono più di 180mila" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la Ong è sbagliato attivare finanziamenti e procedure speciali. A diminuire verticalmente sono i posti nei centri di accoglienza. Nel primo trimestre del 2023 il maggior numero di vittime dal 2017. L'Oim: "Ritardi nei soccorsi uno dei fattori" Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la Ong è sbagliato attivare finanziamenti e procedure speciali. A diminuire verticalmente sono i posti nei centri di accoglienza. Nel primo trimestre del 2023 il maggior numero di vittime dal 2017. L'Oim: "Ritardi nei soccorsi uno dei fattori"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Migranti, Amnesty: 'Pericoloso parlare di emergenza, nel 2022 arrivatI in 105mila ma nel 2016 furono più di 180mila' - albertocaldana : Redattore Sociale: Migranti e stato d’emergenza, Amnesty: misura purtroppo coerente con la visione del fenomeno - Sampala : #Migranti Le ricerche di @amnesty (e non solo) hanno dimostrato come lo #statodiemergenza serva ai governi per attu… - MARCOTOMBESI2 : GIUSTIZIA PER I 39 MIGRANTI MORTI IN UN CENTRO DI DETENZIONE IN MESSICO - air_mov : RT @movarturolt: @air_mov @ClaudioDurigon @GiorgiaMeloni Nelle campagne di Latina sono decenni che si consumano reati di sfruttamento e cap… -