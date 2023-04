Migranti | 441 morti nel Mediterraneo centrale primo trimestre 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Migranti, l’Onu: “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo. Da gennaio a marz… - OIMItalia : ??Sono stati 441 i #migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale da gennaio a marzo 2023: è il trimes… - lino4219 : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’Onu: “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo. Da gennaio a marzo 4… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’Onu: “Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale da sei anni nel Mediterraneo. Da gennaio a marzo 4… - SARwatchMED : RT @OIMItalia: ??Sono stati 441 i #migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale da gennaio a marzo 2023: è il trimestre con p… -

Sonomorti durante la traversata del Mediterraneo centrale nel primo trimestre del 2023, il dato più alto dal 2017, ma "i decessi documentati nei primi tre mesi dell'anno sono probabilmente ...Sonomorti nel Mediterraneo centrale nel primo trimestre del 2023 nel tentativo di raggiungere in modo irregolare l'Europa. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni nel ...Ad oggi avrebbero perso la vitapersone che portano il conteggio dal 2014 al 2023 alla tragica ... Per approfondire, il governo dichiara lo stato di emergenza: quanto durerà La Cedu ha ...

Migranti: 441 morti nel Mediterraneo centrale, il dato più alto dal 2017 Agenzia Nova

Roma, 12 apr. (askanews) - Sono 441 i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo centrale nel primo trimestre del 2023, il dato più alto dal 2017, ma "i decessi documentati nei primi tre ...Secondo l'agenzia Onu Oim, Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono 441 i morti accertati nel tentativo di ... di risposta a un settimo caso ha causato la morte di almeno 73 migranti".