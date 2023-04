(Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta Nelsono giunti in Italia 105.131, per un totale di 2.539 eventi di sbarco. Lo riferisce la polizia. 'Dai dati si evince che la pressione migratoria irregolare via mare, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Migranti, 2.500 sbarchi e 105mila arrivi nel 2022: +55% sull'anno #migranti #12aprile - repubblica : Migranti, barcone con 500 persone alla deriva: onde troppo alte, la Geo Barents non riesce a soccorrerle - dolores20943592 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 2.500 sbarchi e 105mila arrivi nel 2022: +55% sull'anno #migranti #12aprile - luca_nocerino_ : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 2.500 sbarchi e 105mila arrivi nel 2022: +55% sull'anno #migranti #12aprile - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 2.500 sbarchi e 105mila arrivi nel 2022: +55% sull'anno #migranti #12aprile -

commenta Nel 2022 sono giunti in Italia 105.131, per un totale di 2.539 eventi di sbarco. Lo riferisce la polizia. 'Dai dati si evince che la pressione migratoria irregolare via mare, in costante diminuzione dal 2017 al 2019, ha invertito ......spagnolo dove al 31 luglio si contano oltre 4milaarrivi per un totale di oltre 22mila entrate dall' inizio dell'anno. Dati da capogiro per una Spagna che nel 2016 accoglieva 13mila...... stato di emergenza Deliberato sotto la spinta dell'eccezionale incremento dei flussi di, ... Via libera al Ddl capitali Sale damilioni a 1 miliardo di euro la soglia per la classificazione ...

Migranti, Geo Barents: in corso soccorso del barcone con 500 persone a bordo Il Sole 24 ORE

Nel 2022 sono giunti in Italia 105.131 migranti, per un totale di 2.539 eventi di sbarco. Lo riferisce la polizia. "Dai dati si evince che la pressione migratoria irregolare via mare, in costante dimi ...Sono 1150 gli stranieri alloggiati in provincia, 256 gli arrivi dall’inizio del 2023. Maramotti (Romero): "La soglia è di 1.300, poi dovremo ripensare al modello".