Micol Olivieri condivide coi fan la triste notizia | cos’è successo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi Tv. Nelle sue ultime Instagram stories,, ha pubblicato una serie di video dove ha spiegato la sua dolorosa situazione. La donna, ex attrice che, in passato, ha vestito i panni di Alice Cudicini nell’acclamata serie tv intitolata I Cesaroni, ora ha deciso di accantonare la sua carriera nel mondo del cinema e dedicarsi ai social, dove ha più di 900mila followers. E proprio su Instagram,ha condiviso una, che la sta facendo soffrire molto. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Eros Ramazzotti di nuovo papà! Laimprovvisa scatena i fan Leggi anche: Federica Pellegrini incinta? Il dettaglio non sfugge ai fan più attenti, il suo cavallo ha un tumore e si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... msn_italia : Micol Olivieri e il tumore di 'Zucchero': «Come un terzo figlio. Ha iniziato a sanguinare e mi sono impressionata» -

su Instagram Il legame affettivo che si crea con gli animali non si può spiegare a parole; la situazione diventa difficile soprattutto per i bambini. 'Mia figlia Arya ha pianto ...Gli animali occupano un posto speciale nel cuore e nella vita di molte persone. E l' attrice ,lo sa bene. Infatti, nelle sue ultime Instagram stories ,, ha pubblicato una serie di video dove ha ammesso di avere quasi 'un terzo figlio '. In questo caso però, non si tratta ...è una giovane attrice italiana conosciuta al pubblico televisivo per avere interpretato il personaggio di Alice Cudicini nella serie I Cesaroni . Da alcuni anni si è allontanata dal ...

Micol Olivieri e il tumore di Zucchero: «Come un terzo figlio. Ha iniziato a sanguinare, mi sono impressionata ilmessaggero.it

Gli animali occupano un posto speciale nel cuore e nella vita di molte persone. E l'attrice Micol Olivieri lo sa bene. Infatti, nelle sue ultime Instagram stories, ...Gli animali occupano un posto speciale nel cuore e nella vita di molte persone. E l'attrice, Micol Olivieri lo sa bene. Infatti, nelle sue ultime Instagram stories, Micol, ha pubblicato ...